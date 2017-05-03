СК проверяет информацию о BMW, подрезавшим школьный автобус

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Следователи проверяют появившуюся в СМИ информацию о белом BMW, который подрезал школьный автобус в Нижнем Новгороде.

Второго мая в эфире регионального телеканала вышел сюжет о хулиганских действиях водителя дорогой иномарки. Неизвестный устроил аварийную ситуацию с автобусом, в котором ехали школьники на экскурсию из города Бор. BMW тормозил и резко перестраивался прямо перед автобусом, мешая ему проехать. На записи видеорегистратора, установленного в автобусе, слышно, что дети испуганно кричат, а сопровождающие их взрослые просят школьников пристегнуться.

По данным следствия, инцидент произошел 24 апреля на улице Горького. Сейчас сотрудники СК изучают все обстоятельства случившегося.