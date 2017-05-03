В Москве нашли тело мужчины, пролежавшее в промзоне три месяца

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Следователи начали проверку после обнаружения в промышленной зоне в Москве тела мужчины, который умер около трех месяцев назад, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по столице по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.

"Днем 2 мая 2017 года вблизи железнодорожных путей Курского направления на территории промышленной зоны, расположенной на Костомаровском переулке в городе Москве, было обнаружено тело неизвестного мужчины на вид 25-30 лет. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка", — сказала она.

В ходе осмотра места происшествия следов, свидетельствующих о насильственной смерти, не обнаружено. Отмечается, что предположительная давность наступления смерти около трех месяцев назад.

Сообщается, что в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и личность погибшего. Для установления точной причины смерти назначена судмедэкспертиза.