Участники турнира "Что? Где? Когда?" в Удмуртии заразились норовирусом

УФА, 3 мая – РИА Новости, Рамиля Салихова. По результатам лабораторных исследований норовирусная инфекция была найдена у поваров детского лагеря в Удмуртии, где накануне произошло массовое заболевание среди детей – участников турнира по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?", сообщил РИА Новости представитель республиканского управления Роспотребнадзора.

В ночь на вторник в детском лагере "Дружба" в Удмуртии, где проходил школьный чемпионат России по "Что? Где? Когда?", произошло массовое заболевание участников. По последним данным в республиканскую клиническую инфекционную больницу в Ижевске было госпитализировано 83 человека, 11 из которых это взрослые, остальные – подростки 14-18 лет. Врачи диагностировали у госпитализированных ротавирусную и норовирусную инфекцию. Следователи возбудили уголовное дело.

"По результатам лабораторных исследований, проведенных лабораторией ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике", установлено наличие норовирусов у сотрудников столовой ООО ДОЛ "Дружба", в объектах окружающей среды, от заболевших детей", — говорится в сообщении удмуртского Роспотребнадзора.

Эпидемиологи считают, что заболевание распространилось через пищу, и в результате грубых нарушений санитарного законодательства при эксплуатации столовой лагеря.

"В настоящее время эпидемиологи продолжают санитарные меры в учреждении, а так же участвуют в организации медико-санитарного сопровождения при вывозе детей из лагеря", — пояснил агентству представитель ведомства.

По данным минздрава Удмуртии, пострадавшие дети приехали в регион на всероссийский турнир по "Что? Где? Когда?" из Ижевска, Перми, Краснодара, Челябинска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Мурманска, Москвы, Пскова, ХМАО, Калуги, Нижнего Новгорода, Липецка, Иваново, Нефтеюганска, Тюмени, Калининграда и Ярославской области.