Мосгорсуд отказался освободить лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай"

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Мосгорсуд продлил срок ареста лидеру хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимиру Аникееву, обвиняемому по делу о незаконном доступе к компьютерной информации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В настоящее время расследование дела в отношении него завершено, он знакомится с материалами дела.

Лидер хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев, дело которого выделено в отдельное производство, признал свою вину и раскаялся в содеянном. Аникееву предъявлено обвинение в окончательной редакции по взлому почты шести человек, в том числе Елены Морозовой из группы "Сумма", Евгения Кислякова, работавшего в Сбербанке, Натальи Тимаковой (пресс-секретарь премьер-министра РФ), Дмитрия Киселева, Тимура Прокопенко (работает в администрации президента), а также помощника президента Андрея Белоусова.

При этом Тимакова и Прокопенко не были признаны потерпевшими по делу.

Ранее адвокат Аникеева Руслан Коблев сообщил РИА Новости, что его подзащитный отрицает контакты с ФСБ и политический характер деятельности группы, целью которой, по его словам, была свобода информации и свобода в интернете. Аникеев также отрицает шантаж людей, у которых они взламывали почту.