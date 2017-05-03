Врачи не нашли травм у фигуранта "болотного дела" Непомнящих

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 мая — РИА Новости. Независимая комиссия врачей не нашла травм у фигуранта "болотного дела" Ивана Непомнящих и еще двоих осужденных, которые заявили об избиении в ярославской колонии, сообщили РИА Новости в среду представитель регионального управления ФСИН.

В конце апреля Европейский суд по правам человека обязал Россию провести медосмотр Ивана Непомнящих, Руслана Вахапова и Евгения Макарова.

По данным пресс-службы, 28 апреля в колонию №1 прибыла комиссия ярославских врачей — сотрудников больниц №10 и №7.

"По результатам осмотра состояние осужденных расценивается как удовлетворительное, травм не выявлено. У осужденного Макарова в области предплечий зафиксированы застарелые следы нанесенных самопорезов. В оказании медицинской помощи или стационарном лечении осужденные не нуждаются", — сказали в пресс-службе.