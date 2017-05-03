В Иркутской области депутат избил трубой чемпиона России по борьбе

ИРКУТСК, 3 мая — РИА Новости. Уголовное дело заведено в отношении депутата районной думы Эхирит-Булагатского района Иркутской области Анатолия Асалханова, который нанес тяжелые травмы чемпиону России по вольной борьбе Александру Богомоеву, сообщает пресс-служба СУ СКР Иркутской области.

"Следственным управлением СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении депутата думы Муниципального образования "Эхирит-Булагатский район", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия", — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, 23 апреля подозреваемый в ходе конфликта умышленно нанес Богомоеву несколько ударов металлической трубой, в результате чего пострадавший был доставлен в реанимацию с разрывом селезенки и закрытой черепно-мозговой травмой.

Эхирит-Булагатским районным судом депутату Асалханову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Уроженец поселка Усть-Ордынский Александр Богомоев — мастер спорта международного класса по вольной борьбе. В 2013 году стал обладателем серебряной медали Кубка мира в Тегеране. Призер чемпионатов Российской Федерации, чемпион РФ 2014 и 2015 годов. В 2012 году выиграл первенство на кубок Рамзана Кадырова, проходивший в Чечне. Чемпион Европейских игр 2015 года. В последнее время не участвовал в турнирах, восстанавливался после травмы спины.