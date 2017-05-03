Под Петербургом из-за поломки контактной сети задерживаются поезда

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая — РИА Новости. Ряд поездов пригородного и дальнего сообщения, в том числе два поезда из Москвы, задержаны под Петербургом из-за технической неисправности контактной сети, сообщает Октябрьская железная дорога.

По данным железнодорожников, неисправность возникла на перегоне Любань – Торфяное Октябрьской железной дороги. В частности, поезда № 26 и №6 сообщением Москва – Санкт-Петербург задерживаются более чем на два часа.

Согласно информации сайта РЖД, поезд №26 "Смена-А. Бетанкур" должен прибывать в Петербург в 6.27 мск, а двухэтажный №6 — в 06.47 мск.

"Специалисты Октябрьской железной дороги предпринимают необходимые меры по устранению неисправности и минимизации времени задержек поездов", — говорится в сообщении.