В Саратове восьмилетняя девочка упала из окна, пытаясь сбежать к подруге

САРАТОВ, 3 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Восьмилетняя девочка в Саратове госпитализирована с серьезными травмами после падения со второго этажа, когда, оставшись дома одна, попыталась перебраться к подруге в соседнюю квартиру, сообщила в среду пресс-служба регионального главка МВД.

По данным полиции, инцидент произошел во вторник в доме в центре города. Ребенок был доставлен в больницу с диагнозом "закрытая травма черепа, сотрясение головного мозга, компрессионный перелом пятого и шестого грудных позвонков, перелом лонной кости".

"(Девочка) пояснила, что травму получила 2 мая около 13.35, упав из окна расположенной на втором этаже квартиры дома по улице Московская при попытке сбежать к своей подруге, так как ее закрыли одну дома", — говорится в сообщении.

Полиция составила в отношении 29-летней матери девочки, которая работает продавцом овощей, протокол по статье КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Ей грозит предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей.

В главке отметили, что пострадавшая девочка нигде не учится.