Ростовские пограничники применили оружие против контрабандистов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мая — РИА Новости, Иван Капустин. Сотрудники погрануправления применили оружие в отношении контрабандистов в ходе погони на границе с Украиной, сообщил РИА Новости представитель ПУ ФСБ по Ростовской области.
Он добавил, что машины контрабандистов опасно маневрировали и создавали угрозу жизни и здоровью сотрудникам. В связи с этим пограничный наряд был вынужден после предупредительных выстрелов применить оружие. По его словам, задержанные не пострадали. На снимке с места задержания видно, что у машин пробиты колеса. Один из автомобилей в ходе погони перевернулся.
"Контрабандисты задержаны, автомашины и контрабандно перемещенный через границу товар изъяты. Проводится разбирательство. За подобные деяния, помимо привлечения к ответственности за нарушение режима границы (ст. 18.1 КоАП РФ) и неподчинение законным требованиям пограничного наряда (ст. 18.7 КоАП РФ), правонарушители могут быть подвергнуты уголовному преследованию по ст. 318 Уголовного Кодекса РФ (применение насилия в отношении представителя власти), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет", — уточнили в погрануправлении.