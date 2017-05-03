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Происшествия

Ростовские пограничники применили оружие против контрабандистов

09:0103.05.2017
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© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкКПП на границе России и Украины. Архивное фотоКПП на границе России и Украины. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мая — РИА Новости, Иван Капустин. Сотрудники погрануправления применили оружие в отношении контрабандистов в ходе погони на границе с Украиной, сообщил РИА Новости представитель ПУ ФСБ по Ростовской области.

Российские пограничники. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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"Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Ростовской области пресекли сделку по незаконному перемещению через границу крупной партии контрабанды на сумму более 1 миллиона рублей. В ходе задержания участников противоправной деятельности пограничному наряду пришлось применить оружие. Злоумышленники путем переброса через границу получили контрабандный товар и попытались на двух автомашинах — УАЗ "Патриот" и "ВАЗ-2109" — прорваться вглубь российской территории, игнорируя законные требования пограничников об остановке", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что машины контрабандистов опасно маневрировали и создавали угрозу жизни и здоровью сотрудникам. В связи с этим пограничный наряд был вынужден после предупредительных выстрелов применить оружие. По его словам, задержанные не пострадали. На снимке с места задержания видно, что у машин пробиты колеса. Один из автомобилей в ходе погони перевернулся.

Книги. Архивное фото
© Fotolia / falcn
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По информации источника в правоохранительных органах региона, задержанные пытались перевезти через границу крупную партию сигарет.

"Контрабандисты задержаны, автомашины и контрабандно перемещенный через границу товар изъяты. Проводится разбирательство. За подобные деяния, помимо привлечения к ответственности за нарушение режима границы (ст. 18.1 КоАП РФ) и неподчинение законным требованиям пограничного наряда (ст. 18.7 КоАП РФ), правонарушители могут быть подвергнуты уголовному преследованию по ст. 318 Уголовного Кодекса РФ (применение насилия в отношении представителя власти), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет", — уточнили в погрануправлении.

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