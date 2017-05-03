Болельщики "Урала" застряли в Сочи из-за неисправности самолета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая – РИА Новости. "Уральские авиалинии" задержали вылет рейса У6-322 Сочи – Екатеринбург, причиной стала техническая неисправность самолета, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

По данным местных СМИ, этим рейсом в Свердловскую область должны вернуться болельщики футбольного клуба "Урал", который накануне проиграл московскому "Локомотиву" в финале Кубка России.

Борт должен был вылететь из Сочи в 4:10.

"Третьего мая при подготовке к выполнению рейса У6-322 Сочи – Екатеринбург на воздушном судне Airbus A320 была обнаружена техническая неисправность. Для доставки пассажиров в Екатеринбург будет задействовано резервное воздушное судно". — пояснили причину задержки в "Уральских авиалиниях".

В компании отметили, что пассажиры обеспечены всем необходимым, в том числе и номерами в гостинце. Планируется, что резервный борт вылетит в Екатеринбург в 12:00.

Матч "Локомотива" с "Уралом" закончился со счетом 2:0 в пользу москвичей. После игры на трибуне стадиона "Фишт", где находились болельщики "Локомотива", вспыхнула драка, один из фанатов был госпитализирован.