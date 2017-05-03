В центре Москвы из дома с горящей крышей эвакуировали 25 человек

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Спасатели эвакуировали 25 человек после возгорания на крыше 6-этажного жилого дома в центре Москвы, сообщается в официальном микроблоге столичного главка МЧС в Twitter.

Пожар РАНГ №2 отменен.

На текущий момент из здания эвакуировано 25 человек. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 2 мая 2017 г.

​Ранее сообщалось, что пожар произошел по адресу: улица Новорязанская, дом 16, строение 1. Был объявлен второй ранг пожара, к месту возгорания направили дополнительные пожарно-спасательные подразделения.