В Москве спасатели эвакуировали 18 человек после возгорания в квартире

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Спасатели эвакуировали 18 человек после того, как в квартире на улице Оршанская в Москве загорелись вещи и мебель, сообщает столичный главк МЧС.

"В ходе работ по тушению пожара всего было спасено 18 человек, всех спасенных передали медикам для осмотра. К сожалению, в результате пожара есть пострадавшие", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что возгорание произошло в квартире площадью около 36 квадратных метров. Спасателям удалось сдержать распространение огня и он был вскоре ликвидирован.