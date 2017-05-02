В Ингушетии омбудсмен и полиция спасли пятиклассницу от суицида

НАЛЬЧИК, 2 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева и сотрудники правоохранительных органов помогли спасти от суицида пятиклассницу, увлекшуюся одной из виртуальных "игр смерти", сообщает пресс-служба руководителя региона.

Во вторник на встрече с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым Чахкиева рассказала, что в конце апреля в дежурную часть полиции поступило сообщение о готовящемся суициде, при этом никакой информации о ребенке не было, только его ник в интернете. "Мы всю ночь искали этого ребенка и нашли его к четырем утра, когда надо ему было выйти на улицу, как только позвонят, и покончить жизнь самоубийством", — сказала детский омбудсмен.

По ее словам, девочка учится в пятом классе на "хорошо" и "отлично", воспитывается в полной и обеспеченной семье. "На вопросы следователей она отвечает адекватно, сказала, что не собиралась лишать себя жизни, а в игру заходит из любопытства", — пояснила Чахкиева, отметив, что в настоящее время с ребенком работают психологи и представители следственных органов.

Евкуров заявил о необходимости проверки работы школьных психологов и более активного взаимодействия с родительскими комитетами. "Приближаются летние каникулы, а значит, у детей будет много свободного времени. Очень важно, чтобы родители усилили контроль, особенно, контакты детей в мобильных телефонах, их выходы в интернет, общение в социальных сетях", — сказал глава Ингушетии.

В последнее время в социальных сетях активно распространяется виртуальная игра, которая склоняет детей к самоубийству. Подростки начали делиться в соцсетях несколькими хэштегами, которые отсылают к так называемым "группам смерти", ставшим причиной нескольких случаев суицидов среди несовершеннолетних в России. Вступившим в группу детям предлагают принять участие в игре, которая заключается в заданиях, последним из которых якобы становится самоубийство.