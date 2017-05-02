Под Костромой мужчина с ружьем напал на инкассаторов

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Полиция задержала жителя Костромской области, который во вторник днем напал на машину инкассаторов в одной из деревень региона – мужчина потребовал у работников банка деньги, дважды выстрелив в бронированный автомобиль из ружья, а затем угрожал полицейским, сообщило УМВД по региону.

Инцидент произошел в деревне Грановка Мантуровского района – туда во вторник днем приехал передвижной пункт банка. "Согласно полученной информации мужчина потребовал с работников банка деньги, а затем произвел два выстрела в сторону бронированного автомобиля", — говорится в сообщении. Как уточнил РИА Новости представитель ведомства, злоумышленнику не удалось получить деньги и он скрылся ни с чем.

На место происшествия выехали сотрудники полиции. Они установили приметы машины, на которой передвигался нападавший, а вскоре разыскали и сам автомобиль, заблокировали его при выезде из деревни. "Оказавшись в западне подозреваемый выскочил из салона и направил ружье в сторону людей в форме, угрожая открыть огонь. В тот момент, когда мужчина отвлекся, оперативники его обезвредили", — сообщает полиция.

СУ СКР по региону уточняет, что проводит проверку по факту угроз сотрудникам полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.