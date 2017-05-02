В Москве задержали мужчину с двумя противотанковыми минами

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Москве задержали недалеко от Павелецкого вокзала мужчину с двумя противотанковыми минами и патронами от немецкой винтовки "Маузер", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Сотрудники вневедомственной охраны недалеко от Павелецкого вокзала с целью проверки документов остановили молодого человека. В ходе личного досмотра у него были обнаружены и изъяты две противотанковых мины и 16 патронов от немецкой винтовки "Маузер", — сообщили в ведомстве.

По информации Росгвардии, задержанный заявил, что состоит в одном из поисковых отрядов. Однако документов, разрешающих проведение раскопок, при нем обнаружено не было. "Задержанный доставлен в территориальный ОМВД по району Замоскворечье. Им оказался неоднократно судимый 40-летний уроженец одной из стран СНГ. По данному факту ведется разбирательство", — ответили в пресс-службе.