В Москве закидали камнями поезд МЦК

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Неизвестные закидали камнями поезд Московского центрального кольца, в результате инцидента пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Управления МВД на транспорте по ЦФО.

"Неизвестные закидали камнями вагон поезда Московского центрального кольца (МЦК) в перегоне "Площадь Гагарина"-"Лужники". Пострадавших в результате инцидента нет. От удара в стекле вагона появилась трещина",- сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к этому инциденту.