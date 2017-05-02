В Москве обрушилась кровля горящего гаража на площади 200 "квадратов"

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Кровля гаража с картоном, который горит на юго-западе Москвы, обрушилась на площади около 200 квадратных метров, об этом РИА Новости сообщил дежурный офицер Центра управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Москве.

"В очаге загорания произошло обрушение кровли на площади около 200 квадратных метров ",- сказал собеседник агентства.

Также он отметил, что пострадавших нет.

Ранее сообщалось о возгорании в гараже по адресу: 6-й Загородной проезд, владение 5, строение 1. По уточненным данным, происходит загорание складированного картона внутри металлического гаражного бокса на общей площади около 300 квадратных метров.