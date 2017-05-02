На юго-западе Москвы загорелся гараж с картоном

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. На юго-западе Москвы на площади 300 квадратных метров горит гаражный бокс с картоном, по предварительной информации, людей в нем нет, сообщает во вторник пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

"Второго мая 2017 года в 16 часов 56 минут… поступило сообщение о загорании в гараже по адресу: 6-й Загородной проезд, владение 5, строение 1…. По уточненным данным, происходит загорание складированного картона внутри металлического гаражного бокса на общей площади около 300 квадратных метров…. По предварительной информации, людей в гаражном боксе нет", — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало.