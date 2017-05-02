В Удмуртии число отравившихся на "Что? Где? Когда?" достигло 76 человек

УФА, 2 мая — РИА Новости. Число отравившихся в лагере "Дружба" в Удмуртии, где проходил чемпионат России по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" среди школьников, возросло до 76 человек, 68 из них — несовершеннолетние дети, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Минздрава региона.

Ранее представитель организаторов турнира сообщил, что в больницы Ижевска были доставлены 53 школьника и один взрослый, никто из них не находится в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. Лагерь закрыт, специалисты проводят противоэпидемиологические мероприятия, детей вывозят из учреждения.

"Всего с признаками отравления из лагеря "Дружба" госпитализировано 76 человек, 68-ми из них не исполнилось 18 лет. Это школьники из разных регионов России", — рассказал собеседник агентства.

В региональном Минздраве агентству сообщили, что среди госпитализированных в инфекционную больницу детей и подростков тяжелых нет. "В настоящее время специалисты в медучреждениях проводят анализы, чтобы назвать точную причину плохого самочувствия госпитализированных. По предварительным данным, у всех может быть ротавирусная инфекция", — сказал собеседник агентства.

Ранее Минздрав Удмуртии сообщал, что пострадавшие дети приехали в регион на всероссийский турнир по "Что? Где? Когда?" из Ижевска, Перми, Краснодара, Челябинска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Мурманска, Москвы, Пскова, ХМАО, Калуги, Нижнего Новгорода, Липецка, Иваново, Нефтеюганска, Тюмени, Калининграда и Ярославской области.