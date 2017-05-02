Суд признал законным отказ в иске внучки первого главы КГБ к "Эху Москвы"

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным отказ взыскать по иску внучки первого главы КГБ Ивана Серова 3,5 миллиона рублей с радиостанции "Эхо Москвы" и выступавшего в ее эфире историка Бориса Соколова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу второго истца — бывшего депутата Александра Хинштейна. Теперь решение считается вступившим в законную силу.

Поводом для разбирательства послужили высказывания Соколова в эфире "Эха" в программе "Дилетант" от 14 июля 2016 года, когда он подверг критике мемуары первого главы КГБ "Записки из чемодана". Согласно иску, "на протяжении всей программы Соколов в категоричной форме утверждает, что опубликованные мемуары и дневниковые записи Серова являются фальшивкой, сфабрикованной их редактором Александром Хинштейном".

В конце декабря 2016 года судья Пресненского суда Москвы Анна Карпова отклонила исковые требования Серовой и Хинштейна.

Юрист Хинштейна в суде настаивал, что высказывания историка повредили научной репутации его доверителя и принесли моральные страдания внучке главы КГБ.

Соколов возразил, что Хинштейн сам ввел научное сообщество в заблуждение, опубликовав фрагментарные воспоминания под видом дневников. Историк подчеркнул, что Хинштейн "наверняка знает разницу между дневниками и мемуарами в плане достоверности информации". Он отметил, что спорная передача способствовала развитию исторической дискуссии.

Его представитель Иван Павлов добавил, что перенос исторической дискуссии в зал суда негативно скажется как на судах, так и на науке.

Общая сумма иска от Веры Серовой и Хинштейна к радиостанции и Соколову составляла 3,5 миллиона рублей. Заявители указывали, что распространенные сведения содержат слова и сочетания, дающие негативную оценку истцам, и оскорбительные выражения в их адрес. Серова и Хинштейн просили суд признать распространенные сведения порочащими, обязать "Эхо Москвы" удалить с сайта запись программы, а также взыскать с радиостанции по 1 миллиону рублей в пользу каждого истца и обязать Соколова выплатить Серовой 500 тысяч рублей компенсации, а Хинштейну — 1 миллион рублей.

Представитель Хинштейна настаивал, что высказывания историка носят оскорбительный характер. "Он постоянно повторяет слова "фальшивка", "явная фальшивка", "фальсификация" даже без прибавки фразы "по моему мнению", — указал юрист.

Представители радиостанции в свою очередь отметили, что передача выходила в прямом эфире, поэтому, согласно законодательству, они не могут нести ответственность. Юристы также указали на некоторые факты изменения текста, например, на замену употребляемых во времена Серова терминов более поздними. "Кроме того, Хинштейн очень кинематографично описывает находку мемуаров: якобы они были замурованы в стене дачи и найдены при ее сносе, но их нашли в квартире и закрепили право собственности решением суда. То есть никакого ореола таинственности нет", — отметила представитель радиостанции.