В Твери задержали пять уроженцев Центральной Азии за финансирование ИГ*

Сотрудники УФСБ во время задержания группы лиц причастных к террористической деятельности. Архивное фото

Сотрудники УФСБ во время задержания группы лиц причастных к террористической деятельности. Архивное фото

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Пять уроженцев Центральной Азии задержаны в Твери по подозрению в финансировании боевиков международной террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщило УФСБ по Тверской области.

Задержание проводили сотрудники УФСБ по Тверской области во взаимодействии со спецподразделением Росгвардии.

"По данным следствия, лидером группы осуществлялся сбор и отправка денежных средств боевикам международной террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта"* в целях финансового обеспечения террористической деятельности", — говорится в сообщении.

В ходе обысков по местам проживания задержанных лиц изъяты пластиковые карты кредитно-финансовых организаций, а также чеки о совершении денежных операций.

"В отношении лидера группы возбуждено уголовное дело… "Содействие террористической деятельности". Следственные и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются", — отмечает УФСБ.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.