В Курганской области задержали вербовщика экстремистской организации

ЧЕЛЯБИНСК, 2 мая – РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали жителя Курганской области, подозреваемого в вербовке жителей региона в зарубежную религиозную организацию, запрещенную в России, сообщает региональное управление ФСБ.

О какой именно религиозной организации идет речь, в релизе не уточняется.

"Вскрыта деятельность сторонника зарубежной религиозной организации, которая признана Верховным судом РФ экстремистской и запрещена на территории России… Возбуждено уголовное дело за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма", — говорится в сообщении.

По данным УФСБ, житель Альменьевского района, активный приверженец радикальных течений ислама, размещал в интернете "информационные материалы, оправдывающие террористическую деятельность путем ведения … джихада".

Одновременно с этим он искал новых сторонников, пытался втянуть в организацию местных жителей, а также самостоятельно изготавливал брошюры запрещенных в России трудов религиозных деятелей, выяснило следствие.

Обнаружено около 20 гигабайт тематических видео- и фотоматериалов, а также свыше 50 книг религиозного характера, в том числе запрещенных в России.