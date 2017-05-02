В Люберцах неизвестные похитили 15-летнюю девушку и требуют выкуп

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Неизвестные похитили 15-летнюю девушку в Люберецком районе Подмосковья и требуют выкуп у ее родителей, следователи возбудили уголовное дело, сообщает подмосковный главк СК РФ.

"Расследуется уголовное дело… по факту незаконного лишения свободы и удержания несовершеннолетней и вымогательства денежных средств у ее родителей под угрозой применения насилия в отношении потерпевшей", — говорится в сообщении.

Как выяснили следователи, утром 12 апреля 15-летняя девушка, проживающая в одном из домов на улице Космонавтов в Люберцах, ушла из дома. Ее местонахождение неизвестно. Вечером 22 апреля неизвестные потребовали у родителей девушки выкуп, угрожая ей насилием.

ГСУСК просит помочь следствию всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девушки, сообщить об этом можно по телефонам дежурной части МУ МВД России "Люберецкое" и дежурной части подмосковного главка.