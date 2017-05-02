В Подмосковье в ДТП с микроавтобусом погибли два человека

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Два человека погибли и, по предварительным данным, шесть человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и "Газели" в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

"Около 14.30 на 79 километре трассы М-2 "Крым" произошло ДТП с участием микроавтобуса Ford и автомобиля "Газель", в котором находились дорожные рабочие. В результате ДТП двое погибли: водитель и пассажир микроавтобуса Ford. По предварительной информации, шесть человек пострадали: пятеро из микроавтобуса и один из "Газели", — сказал дежурный офицер.

По его словам, все пострадавшие доставлены в ближайшие медучреждения. На месте работают сотрудники ДПС, выясняются все обстоятельства произошедшего.