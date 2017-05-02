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Происшествия

Приговор главе Внешпромбанка Ларисе Маркус огласят 10 мая

15:0902.05.2017
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© РИА Новости . Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкРассмотрение дела в отношении президента Внешпромбанка Ларисы Маркус и Екатерины Глушаковой в Хамовническом суде Москвы. Архивное фотоРассмотрение дела в отношении президента Внешпромбанка Ларисы Маркус и Екатерины Глушаковой в Хамовническом суде Москвы. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы перенес на 10 мая вынесение приговора главе Внешпромбанка Ларисе Маркус и вице-президенту кредитного учреждения по делу о хищении 114 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА новости из зала суда.

Президент Внешпромбанка Лариса Маркус. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
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Прокурор потребовал 10 лет колонии для главы Внешпромбанка
"Заседание откладывается до 10 мая", — сказала судья Марина Сырова.

Во вторник прокурор попросил назначить Маркус 10 лет колонии общего режима со штрафом в 400 тысяч рублей, а вице-президенту банка Екатерине Глушаковой — 5 лет колонии и аналогичный штраф.

По словам представителя потерпевшей стороны, которой является Агентство по страхованию вкладов, обе подсудимые возместили по 200 тысяч рублей каждая. Таким образом, по его словам, нанесенный ущерб составляет 113,5 миллиарда рублей, которые АСВ просит взыскать с подсудимых в гражданском порядке.

Глушакова работала во Внешпромбанке с 17 лет (с 1999 года) — это ее единственное место работы за всю жизнь. Она также отметила, что слепо доверяла руководству и владельцам банка, и не могла подумать, что их указания носили противоправный характер. У Маркус есть благодарность от Патриарха Московского "за усердные труды во славу РПЦ".

Защита обеих обвиняемых просила назначить им условный срок. По просьбе подсудимых, их дело рассматривается без изучения доказательной базы по делу, то есть в особом порядке, который предусматривает раскаяние и полное признание вины подсудимой.

По версии следствия, Маркус со своим родным братом, руководителем банка Георгием Беджамовым, в мае 2009 года в Москве создали организованную группу, в которую вошли вице-президент и директор департамента кредитования и депозитных операций банка Глушакова, а также неустановленные лица.

Следствие установило, что с мая 2009 года по декабрь 2015 года обвиняемые оформляли подложные документы на заведомо невозвратные кредиты и списывали денежные средства со счетов ряда вкладчиков без их ведома, а также выдали кредиты 286 фирмам, зарегистрированным на подставных лиц.

ЦБ отозвал у Внешпромбанка лицензию, посчитав невозможной его санацию. Регулятор объяснил это прежде всего тем, что руководство банка проводило крупные операции по выводу активов, оценив "дыру" в капитале банка в 187,4 миллиарда рублей. Банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов ЦБ, а его отчетность не содержала достоверной информации, указывал регулятор.

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