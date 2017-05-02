В УФСБ рассказали, сколько жителей Кабардино-Балкарии примкнули к боевикам

НАЛЬЧИК, 2 мая – РИА Новости. Более 180 жителей Кабардино-Балкарии воюют на стороне боевиков из международных террористических организаций в Сирии и Ираке, сообщил начальник республиканского УФСБ Олег Усов.

"В боевых действиях на стороне боевиков Сирии и Ираке участвуют 183 жителя республики", — сказал Усов во вторник на заседании антитеррористической комиссии региона в Нальчике.

По его словам, именно бандиты, воюющие в составе международных террористических организаций, являются одним из основных факторов, негативно влияющих на оперативную обстановку в республике. Другими угрозообразующими факторами он назвал наличие в Кабардино-Балкарии значительного числа приверженцев религиозного экстремизма, в том числе отбывающих уголовное наказание, а также выходцев из центральноазиатского региона, рассматриваемых главарями боевиков в качестве возможной базы пополнения бандгрупп.

"В настоящее время на территории КБР находятся 152 жителя республики, освободившихся из исправительных учреждений за совершение преступлений террористического и экстремистского характера. Все они находятся под оперативным контролем", — заметил начальник УФСБ.

По его словам, в результате рейдовых мероприятий только в апреле этого года к административной ответственности привлечено 280 выходцев из стран Центральной Азии, 18 человек выдворено за пределы РФ. "По фактам фиктивной регистрации жителями Кабардино-Балкарии иностранных граждан возбуждено 15 уголовных дел", — добавил Усов.

Ранее правоохранительные органы республики сообщали, что на территории Сирии на стороне международных террористических организаций воюет более 170 жителей Кабардино-Балкарии. По их данным, 24 жителя КБР были нейтрализованы во время боевых действий на территории Сирии и Ирака.