Прокурор потребовал 10 лет колонии для главы Внешпромбанка

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Гособвинитель во вторник потребовал назначить 10 лет колонии общего режима и штраф в 400 тысяч рублей главе Внешпромбанка Ларисе Маркус по делу о хищении 114 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Хамовнического суда Москвы.

Дело рассматривается в особом порядке, то есть без изучения доказательств и при полном признании вины. Наказание в таком случае не может превышать двух третей от максимально возможного.

Для вице-президента Внешпромбанка Екатерины Глушаковой, также согласившейся на особый порядок, прокуратура затребовала пять лет колонии общего режима и также 400 тысяч рублей штрафа.

Где сейчас находятся похищенные миллиарды, неизвестно.

По словам представителя потерпевшей стороны – государственного Агентства по страхованию вкладов, обе подсудимые возместили по 200 тысяч рублей каждая. Таким образом, по его словам, ущерб составляет около 113,5 миллиарда рублей.