В Удмуртии на турнире по "Что? Где? Когда?" отравились более 40 детей

УФА, 2 мая – РИА Новости. Более 40 детей отравились в детском лагере "Дружба" в Удмуртии, где проходил чемпионат России по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" среди школьников: заболевшие госпитализированы, лагерь закрыт, из него вывозятся дети, сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по республике.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 2 мая.

"Сорок один школьник почувствовал себя плохо. Они были госпитализированы в инфекционную больницу, врачи у всех диагностировали острую кишечную инфекцию. На месте сейчас работает дежурная оперативная группа Роспотребнадзора", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, эпидемиологи проводят противоэпидемические мероприятия в лагере, пищеблок закрыт, специалисты отбирают там пробу приготовленной пищи. Работа учреждения приостановлена.

"Известно, что лагерь мог принять не более 380 детей, но на мероприятие были приглашены 500 детей. Кроме того, учреждение не поставило в известность Роспотребнадзор о том, что в эти дни в детском учреждении будут находиться столько школьников. Материалы проверки будут направлены в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства", — пояснил представитель ведомства.