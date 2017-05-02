В Барнауле арестован водитель ВMW, сбивший девушку на пешеходном переходе

БАРНАУЛ, 2 мая – РИА Новости. Суд Барнаула во вторник арестовал водителя ВMW, который обвиняется в том, что в минувшие выходные в состоянии алкогольного опьянения пытался скрыться от сотрудников ГИБДД и совершил аварию с двумя погибшими, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, водитель 1993 года рождения, находясь в состоянии опьянения и управляя автомобилем BMW Х5, двигался по проспекту Ленина со стороны улицы Димитрова и на пересечении с улицей Молодежной проехал на запрещающий сигнал светофора, допустив столкновение с автомобилем "Лада Ларгус". После чего наехал на девушку, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

"Девушка и водитель второго авто скончались в медицинском учреждении. Суд арестовал водителя иномарки сроком на два месяца. Известно, что в период с 2014 по 2017 год подозреваемый привлекался к административной ответственности 34 раза", — говорится в сообщении.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Максимальная санкция предусматривает до девяти лет лишения свободы.