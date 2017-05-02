Адвокат Варламова просит прокурора проверить дело о нападениях на блогера

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Адвокат блогера Ильи Варламова просит прокурора Ставропольского края проверить факты нападений на его подзащитного.

"Сегодня прокурору Анатолию Богданчикову направлено заявление о преступлении по фактам двух нападений на блогера Илью Варламова. Я прошу прокурора проверить наличие признаков трех составов преступлений: хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ); умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений (часть 2 статьи 167 УК РФ); воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенное с насилием (часть 3 статьи 144 УК РФ)", — сообщил РИА Новости адвокат Андрей Сабинин, представляющий интересы блогера.

По его словам, 27 апреля на Варламова было совершено два групповых хулиганских нападения на территории аэропорта и в Промышленном районе Ставрополя, которые сопровождались обливанием зеленкой и посыпанием мукой. "В результате у Варламова была безвозвратно испорчена одежда стоимостью около 30 тысяч рублей и разбит квадрокоптер стоимостью свыше 80 тысяч рублей", — уточнил Сабинин.

По словам адвоката, правоохранительные органы установили шестерых нападавших, которые привлечены к ответственности за "мелкое хулиганство" (статья 20.1 КоАП РФ).

"Эта информация нам известна из СМИ, тем не менее, мы не согласны с такой позицией УМВД по Ставрополю, поскольку, по нашему мнению, в действиях хулиганов и организаторов нападений содержатся составы трех уголовно-наказуемых деяний. Нападения совершила группа лиц по предварительному сговору. Это люди, которые были явно предварительно знакомы друг с другом и объединились, имея совместный план слежки и нападения на Илью Варламова", — отметил защитник.

Поскольку в 2015 году сайт varlamov.ru внесен в реестр Роскомнадзора, то деятельность Варламова приравнивается к СМИ, соответственно, нападавшие имели цель воспрепятствовать его деятельности как журналиста, указал Сабинин.