Адвокат Варламова просит прокурора проверить дело о нападениях на блогера

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Адвокат блогера Ильи Варламова просит прокурора Ставропольского края проверить факты нападений на его подзащитного.
По его словам, 27 апреля на Варламова было совершено два групповых хулиганских нападения на территории аэропорта и в Промышленном районе Ставрополя, которые сопровождались обливанием зеленкой и посыпанием мукой. "В результате у Варламова была безвозвратно испорчена одежда стоимостью около 30 тысяч рублей и разбит квадрокоптер стоимостью свыше 80 тысяч рублей", — уточнил Сабинин.
По словам адвоката, правоохранительные органы установили шестерых нападавших, которые привлечены к ответственности за "мелкое хулиганство" (статья 20.1 КоАП РФ).
"Эта информация нам известна из СМИ, тем не менее, мы не согласны с такой позицией УМВД по Ставрополю, поскольку, по нашему мнению, в действиях хулиганов и организаторов нападений содержатся составы трех уголовно-наказуемых деяний. Нападения совершила группа лиц по предварительному сговору. Это люди, которые были явно предварительно знакомы друг с другом и объединились, имея совместный план слежки и нападения на Илью Варламова", — отметил защитник.
Поскольку в 2015 году сайт varlamov.ru внесен в реестр Роскомнадзора, то деятельность Варламова приравнивается к СМИ, соответственно, нападавшие имели цель воспрепятствовать его деятельности как журналиста, указал Сабинин.