В Иваново сгорел "дом Бабы Яги"

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Старейшее деревянное здание в Иваново, построенный в 1800 году дом крестьянина Василия Курбатова, сгорело ночью во вторник – в народе его прозвали "домом Бабы Яги" за то, что похож на сказочную избушку и весь увит диким виноградом.

Согласно сообщению ГУ МЧС по региону, пожар в доме №7 по улице Постышева в Иваново был зафиксирован в 02.55 вторника. В 03.11 горение было ликвидировано. "В результате пожара огнем повреждены два частных дома и пристройка на общей площади 111 м. кв. Погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

По указанному адресу находится двухэтажный деревянный дом. Согласно информации на официальном туристическом портале Ивановской области, это самое старое деревянное строение в городе. "Дом был построен в 1800 году и относится к архитектурному стилю "Классицизм". Это дом крестьянина В.Е. Курбатова, который был резчиком по дереву. Окна второго этажа дома были декорированы наличниками", — говорится в информационной справке.