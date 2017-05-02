Житель Пятигорска мешал проехать водителю скорой, угрожая ему ножом

ПЯТИГОРСК, 2 мая – РИА Новости, Маргарита Савельева. Сотрудники ставропольского управления Росгвардии задержали в Пятигорске мужчину, который мешал проехать водителю "скорой" и при этом угрожал ему ножом, сообщает ведомство.

"Водитель "скорой" сообщил сотрудникам Росгвардии о том, что водитель препятствует проезду кареты скорой помощи. Со слов гражданина, водитель из окна иномарки угрожает предметом, похожим на нож, выражаясь при этом нецензурной бранью", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, сотрудники Росгвардии остановили автомобиль и задержали троих граждан. Как стало известно, все они — местные жители, один из которых — ранее судимый 27-летний мужчина.

"На место происшествия незамедлительно была вызвана следственно-оперативная группа. Правонарушители переданы для дальнейшего разбирательства в дежурную часть отдела МВД России по Пятигорску", — отметили в ведомстве.

В последнее время в разных регионах России произошел целый ряд резонансных инцидентов с нападениями на сотрудников "скорой помощи". В январе глава СК РФ Александр Бастрыкин из-за участившихся нападений на врачей поручил проанализировать ситуацию в этой сфере и защитить права медиков. Тогда в ведомстве заявили, что подобные случаи должны "получать жесткую и принципиальную юридическую оценку, а любое вмешательство в работу медиков давно пора расценивать не менее серьезно, нежели воспрепятствование деятельности сотрудников правоохранительных органов".