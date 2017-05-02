В Волгоградской области два ребенка отравились ядом от насекомых

СОЧИ, 2 мая – РИА Новости. Ульяна Гребенникова. Двое детей умерли в Волгоградской области, предположительно, отравившись ядом от насекомых, сообщило СУСК РФ по региону.

Сообщение об обнаружении в одной из квартир дома тел 1,5-годовалого мальчика и его 4-месячной сестры поступило в полицию города Волжского в понедельник. По предварительным данным, в воскресенье в квартире, где проживали погибшие дети, производилась санитарная обработка от насекомых.

"Утром родители покормили детей молочной кашей и снова уложили спать, а днем обнаружили что сын и дочь мертвы. Вероятнее всего, яд попал в пищу в процессе ее приготовления. Основанием так полагать послужило обнаруженное следователями в ходе осмотра места происшествия неустановленное порошкообразное вещество на поверхностях электрической конфорки и деревянной тумбы", — отмечает СУСК.

Уточняется, что из квартиры изъяты ложка, детские бутылочки и другая посуда, на которой также имеются наложения неустановленного порошкообразного вещества. По данному факту организована доследственная проверка. Тела детей направлены на судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.