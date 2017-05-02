Киевлянин пытался вывезти из Крыма $20 тысяч в носках

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Украинец пытался вывезти из Крыма в носках 20 тысяч долларов (более одного миллиона рублей), сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ.

Инцидент произошел в пункт пропуска "Армянск". При осмотре автомобиля и багажа 43-летнего киевлянина, пограничники обнаружили около 20 тысяч долларов, завернутых в полиэтиленовый пакет, а затем в мужские носки.

Иностранец пытался перевезти деньги через госграницу, проигнорировав требование законодательства РФ об обязательном таможенном декларировании наличных в сумме, превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов.

"Свои действия гражданин Украины пояснил тем, что на территории республики Крым он продал недвижимость, а всю наличность решил вывезти, минуя таможенное оформление", — подчеркнули в ведомстве.

Выявленные денежные средства и автомобиль нарушителя переданы сотрудникам таможенного поста для принятия правового решения.