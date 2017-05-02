В новой Москве мужчина четыре раза выстрелил в оппонента во время ссоры

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Мужчина четыре раза выстрелил в другого в новой Москве, потерпевшего госпитализировали с огнестрельными ранениями груди и живота, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

По данным полиции, инцидент произошел в понедельник днем.

"Около 14.40 на службу "02" поступило сообщение о стрельбе в поселении Первомайское. Прибывшие полицейские установили, что между 55-летним и 56-летним мужчинами произошел конфликт, в ходе которого первый из неустановленного оружия произвел четыре выстрела во второго, после чего скрылся на личной автомашине Nissan Qashqai", — сказал собеседник агентства.

По его словам, вечером в полицию поступила телефонограмма из больницы, в которой говорилось, что мужчина получил огнестрельные ранения груди и живота. Тем же вечером, по данным полиции, разыскиваемая после стрельбы машина была остановлена.

"Указанная машина была остановлена на Можайском шоссе в Москве", — сказал собеседник агентства.

По факту произошедшего проводится проверка.