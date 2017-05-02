В Забайкалье подросток погиб от взрыва на стоянке чабанов

КРАСНОЯРСК, 2 мая — РИА Новости. Подросток погиб после взрыва на чабанской стоянке в Могойтуйском районе Забайкальского края, где после инцидента были обнаружены около полусотни снарядов, на месте работают следователи, сообщил РИА Новости официальный представитель регионального управления СК Александр Шишкин.

По его словам, инцидент произошел в понедельник утром на стоянке у села Цаган-Оль, примерно в 260 километрах от столицы края — Читы.

"По предварительным данным, взрыв произошел на животноводческой стоянке 1 мая в 11.20 утра. Подорвался подросток 2006 года рождения, от полученных травм он скончался в больнице. На месте было обнаружено более полусотни снарядов пока не установленной марки и модели", — сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что возбуждены два уголовных дела — по факту гибели ребенка по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности) и по части 1 статьи 222 (незаконный оборот оружия). На месте работают следователи.