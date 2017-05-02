Зона турбулентности: на борту рейса Москва-Бангкок пострадали 27 пассажиров

БАНГКОК, 2 мая – РИА Новости, Евгений Беленький. Двадцать семь пассажиров авиарейса SU-270 Москва – Бангкок авиакомпании "Аэрофлот", 24 россиянина и трое подданных Таиланда, получили травмы различной степени тяжести в результате внезапно возникшей турбулентности, 17 человек все еще остаются в больнице, восьмерым россиянам потребовалось оперативное вмешательство.
Внезапная турбулентность
По словам опытных и высокопрофессиональных пилотов российского Boeing, в точности оценок которых не приходится сомневаться, "провал" в воздушную яму и выход из нее заняли 15 секунд, однако этого оказалось достаточно для того, чтобы не пристегнутые ремнями пассажиры дважды взлетели под потолок кабины и дважды упали с высоты двух с небольшим метров на пол и на поручни кресел, а многие пристегнутые ударились лицами о спинки впереди стоящих сидений.
Воздушная яма над горами Мьянмы
Несмотря на "проезжесть" и изученность маршрута через Мьянму, которым пользуются не только российские авиалинии, и который многие считают оптимальным, по мнению таиландских экспертов-синоптиков природа атмосферных явлений в районе Шанских гор понята и смоделирована еще не полностью, и иногда преподносит авиации неприятные сюрпризы в виде необычно глубоких "воздушных ям", неожиданно образующихся на границе между пышущими жаром в апреле – июне равнинами центральной Мьянмы и более прохладным воздухом Шанских гор.
В конце девяностых годов подобный нынешнему случай был и у "Аэрофлота", когда в "яму" "провалился" лайнер Ил-96. С того рейса 12 человек были госпитализированы в больницу Бамрунграт в Бангкоке.
Проблема с такого рода турбулентностью, считают эксперты, состоит в том, что люди ее пока не научились предсказывать.
Пассажиры рейса, с которыми поговорил корреспондент РИА Новости, в один голос благодарят пилотов за мастерское выведение самолета из "ямы" и блестящую посадку.
Товарищеская и медицинская помощь
Стараниями товарищей по несчастью, отделавшихся легкими ушибами или испугом, раненые были перевязаны, кровь остановлена, менее сложные переломы зафиксированы. Однако на земле пострадавших ожидало новое испытание: чрезвычайные службы аэропорта Суваннапхум не выезжали к взлетно-посадочной полосе, их сотрудники появились на борту не сразу. По свидетельствам пассажиров, эвакуация раненых с борта заняла почти час.
Сейчас в больнице остаются 17 человек из 27 пострадавших – это 15 граждан РФ и двое подданных Таиланда.
Прооперированным россиянам предстоит пробыть в больнице от нескольких дней до трех-четырех недель, в зависимости от тяжести ранения и сложности операции. Расходы на лечение всех раненых принимают на себя страховые компании. Кроме того, "Аэрофлот" выплатит компенсации всем пострадавшим пассажирам.
Помощь дипломатов
Большинство пострадавших россиян не владеют английским языком в достаточной степени, чтобы объяснить врачу свои ощущения при первичном осмотре, тем более при назначении и проведении обследований и процедур, поэтому дипломаты весь день работали, как переводчики. Кроме этого, они составляли списки пострадавших, связывались или помогали раненым связаться с их родными, помогали решать множество бытовых вопросов, участвовали во врачебных обходах вместе с таиландскими медиками. Один из сотрудников посольства остался в больнице на ночь в качестве дежурного.
Как сообщил РИА Новости Соснов, дипломаты и во вторник будут работать в больнице.