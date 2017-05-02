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Происшествия

Зона турбулентности: на борту рейса Москва-Бангкок пострадали 27 пассажиров

Сюжет:
Происшествие на рейсе Москва-Бангкок (16)
03:0102.05.2017
02930
© Flickr / Dmitry TerekhovСамолет. Архивное фотоСамолет. Архивное фото
© Flickr / Dmitry Terekhov

БАНГКОК, 2 мая – РИА Новости, Евгений Беленький. Двадцать семь пассажиров авиарейса SU-270 Москва – Бангкок авиакомпании "Аэрофлот", 24 россиянина и трое подданных Таиланда, получили травмы различной степени тяжести в результате внезапно возникшей турбулентности, 17 человек все еще остаются в больнице, восьмерым россиянам потребовалось оперативное вмешательство.

Внезапная турбулентность

Хирурги. Архивное фото
© РИА Новости . Варвара Гертье
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Таиландские врачи прооперировали пятерых пассажиров рейса Москва-Бангкок
Внезапная и непредсказуемая "турбулентность ясного неба" обрушила самолет Boeing 777 утром в понедельник сразу на 300 метров вниз, затем снова подбросила вверх, затем снова вниз и опять вверх. Это произошло за 40 минут до посадки в Бангкоке, рассказали РИА Новости пассажиры рейса.

По словам опытных и высокопрофессиональных пилотов российского Boeing, в точности оценок которых не приходится сомневаться, "провал" в воздушную яму и выход из нее заняли 15 секунд, однако этого оказалось достаточно для того, чтобы не пристегнутые ремнями пассажиры дважды взлетели под потолок кабины и дважды упали с высоты двух с небольшим метров на пол и на поручни кресел, а многие пристегнутые ударились лицами о спинки впереди стоящих сидений.

Самолет Boeing 777. Архивное фото.
© Flickr / Patcard
Минздрав рассказал о состоянии здоровья пассажиров рейса Москва – Бангкок
Не пристегнутыми были пассажиры, находившиеся в туалетных кабинах и ожидавшие своей очереди перед ними. За счет этого самое большое количество травм было получено теми, кто стоял в самом хвосте самолета. Некоторые пассажиры, сидевшие на своих местах, пренебрегли советом экипажа сохранять ремни пристегнутыми в течение всего полета и тоже получили травмы, однако таких было немного. За четверть часа до происшествия в самолете закончили завтракать, бортпроводники собрали подносы, а командир объявил о том, что примерно через час лайнер приземлится в Бангкоке. Многие пассажиры встали с мест и направились к туалетам, как это всегда бывает за 40-60 минут до посадки на многочасовых рейсах.

Воздушная яма над горами Мьянмы

Самолет авиакомпании Аэрофлот. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Командир экипажа рассказал о подробностях ЧП на рейсе Москва-Бангкок
В момент происшествия, соответственно маршруту, самолет пролетал над границей между Мьянмой и Таиландом. Это обширный горный район, вырастающий из земли на полуторакилометровую высоту сразу после ровных, как стол, жарких долин центральной Мьянмы – это если лететь из Москвы в Бангкок через территорию Мьянмы, а именно так и летает в Бангкок "Аэрофлот" уже несколько десятков лет.

Несмотря на "проезжесть" и изученность маршрута через Мьянму, которым пользуются не только российские авиалинии, и который многие считают оптимальным, по мнению таиландских экспертов-синоптиков природа атмосферных явлений в районе Шанских гор понята и смоделирована еще не полностью, и иногда преподносит авиации неприятные сюрпризы в виде необычно глубоких "воздушных ям", неожиданно образующихся на границе между пышущими жаром в апреле – июне равнинами центральной Мьянмы и более прохладным воздухом Шанских гор.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Аэрофлот. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
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Турбулентность ясного неба: на рейсе Москва - Бангкок пострадали 27 человек
Лайнеры, летящие из Европы, и раньше не раз "падали" в здешние "воздушные ямы". Несколько лет назад самолет итальянской авиакомпании "провалился" в такую яму в том же районе. Тогда из пассажиров никто не пострадал, но в больницу попала одна стюардесса.

В конце девяностых годов подобный нынешнему случай был и у "Аэрофлота", когда в "яму" "провалился" лайнер Ил-96. С того рейса 12 человек были госпитализированы в больницу Бамрунграт в Бангкоке.

Проблема с такого рода турбулентностью, считают эксперты, состоит в том, что люди ее пока не научились предсказывать.

Пассажиры рейса, с которыми поговорил корреспондент РИА Новости, в один голос благодарят пилотов за мастерское выведение самолета из "ямы" и блестящую посадку.

Товарищеская и медицинская помощь

Пассажиры в салоне самолета. Архивное фото
© Fotolia / hxdyl
Прокуратура начала проверку после происшествия на рейсе Москва-Бангкок
По свидетельствам пассажиров, несмотря на хаос, творившийся в хвосте самолета, крики раненых, сломанные и вывернутые под невозможным углом ноги и руки, выпавшие и качающиеся над креслами кислородные маски, вывалившиеся из-под кресел спасательные жилеты, кровь на потолке и поручнях сидений – как только самолет выровнялся, люди начали оказывать друг другу первую помощь.

Стараниями товарищей по несчастью, отделавшихся легкими ушибами или испугом, раненые были перевязаны, кровь остановлена, менее сложные переломы зафиксированы. Однако на земле пострадавших ожидало новое испытание: чрезвычайные службы аэропорта Суваннапхум не выезжали к взлетно-посадочной полосе, их сотрудники появились на борту не сразу. По свидетельствам пассажиров, эвакуация раненых с борта заняла почти час.

видео последствий ЧП на рейсе Москва-Бангкок
Опубликовано видео последствий ЧП на рейсе Москва - Бангкок
Однако, как только пострадавшие оказались в приемном покое находящейся неподалеку от аэропорта крупной частной больницы Самитивет Синаккарин, медицинская помощь приобрела упорядоченный характер. Менее чем через час трое наиболее тяжело травмированных пассажира уже лежали на операционных столах, остальных "тяжелых" начали готовить к операциям. Всего за понедельник были сделаны пять сложных операций на переломах конечностей, еще три, в том числе по поводу двойного перелома костей таза и перелома плеча, подготовлены на утро вторника. Тех, кто не нуждался в операциях, но был в относительно тяжелом состоянии, определили в стационар, остальных, у которых обнаружились только легкие ушибы, отпустили после обследования и процедур.

Сейчас в больнице остаются 17 человек из 27 пострадавших – это 15 граждан РФ и двое подданных Таиланда.

Прооперированным россиянам предстоит пробыть в больнице от нескольких дней до трех-четырех недель, в зависимости от тяжести ранения и сложности операции. Расходы на лечение всех раненых принимают на себя страховые компании. Кроме того, "Аэрофлот" выплатит компенсации всем пострадавшим пассажирам.

Помощь дипломатов

Рентгеновский снимок. Архивное фото
© РИА Новости . Варвара Гертье
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Лечение пассажиров рейса Москва-Бангкок оплатят российские страховщики
Группа сотрудников российского посольства в Бангкоке во главе с заведующим консульским отделом Владимиром Сосновым находилась в больнице Саметивет Синаккарин с утра и до позднего вечера.

Большинство пострадавших россиян не владеют английским языком в достаточной степени, чтобы объяснить врачу свои ощущения при первичном осмотре, тем более при назначении и проведении обследований и процедур, поэтому дипломаты весь день работали, как переводчики. Кроме этого, они составляли списки пострадавших, связывались или помогали раненым связаться с их родными, помогали решать множество бытовых вопросов, участвовали во врачебных обходах вместе с таиландскими медиками. Один из сотрудников посольства остался в больнице на ночь в качестве дежурного.

Как сообщил РИА Новости Соснов, дипломаты и во вторник будут работать в больнице.

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