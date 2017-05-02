На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на шесть километров

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мая — РИА Новости. Пепловый выброс высотой шесть тысяч метров над уровнем моря зарегистрировали учёные на вулкане Ключевской на Камчатке, сообщили в Камчатском филиале геофизической службы РАН.
Как сообщается на официальном сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), вулкану установлен "оранжевый" код авиационной опасности. Это означает, что Ключевской может представлять опасность для международных и местных авиалиний, проходящих в районе полуострова.
Вулкан Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота — 4850 метров. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи — находится в 30 километрах от вулкана. Извержение вулкана началось 3 апреля 2016 года.