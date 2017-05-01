В Татарстане при столкновении трех автомобилей погибли пять человек

КАЗАНЬ, 1 мая — РИА Новости, Ирина Дурницына. Пять человек, в том числе ребенок, погибли и трое пострадали при столкновении трех легковых автомобилей в Татарстане в понедельник вечером, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.

"В 17.50 мск в главное управление МЧС России по Республике Татарстан от ЕДДС Верхнеуслонского муниципального района поступило сообщение о столкновении легковых автомобилей на 38 километре автодороги Р-241 "Казань-Ульяновск", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, в результате столкновения трех легковых автомобилей — Ford (в котором находились три человека, в том числе ребенок), "Приора" (пять человек, в том числе трое детей), кроссовер Peugeot (два человека) пострадали три человека и погибли пять человек, в том числе ребенок.

Спасатели и пожарные извлекали зажатых пострадавших и погибших и передавали их медикам. К ликвидации последствий аварии привлекались 34 человека, 11 единиц техники. Движение автотранспорта не ограничено.