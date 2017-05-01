В центре Сочи столкнулись два маршрутных автобуса

СОЧИ, 1 мая — РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Два маршрутных автобуса столкнулись в центре Сочи, информация о пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Краснодарскому краю.

По его словам, около 13:00 на Курортном проспекте произошло ДТП с участием двух микроавтобусов "Хёндай".

"Столкнулись два маршрутных такси. Информация по пострадавшим выясняется. Предварительная причина ДТП — несоблюдение дистанции одним из водителей. Микроавтобусы двигались в попутном направлении", — пояснил собеседник агентства.

Как сообщил РИА Новости источник в оперативных службах, в ДТП, предположительно, пострадали 8 человек.