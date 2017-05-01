В Москве одного человека госпитализировали после драки

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Один человек госпитализирован в результате потасовки, которая произошла между тремя мужчинами в центре столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Ранее в СМИ появилась информация о массовой драке на 3-й Фрунзенской улице в Москве.

"Около 23.45 на пересечении Комсомольского проспекта и 3-й Фрунзенской улицы между тремя гражданами на бытовой почве произошел конфликт, в результате которого один из участников был госпитализирован", — сказал дежурный офицер.

По его словам, двое других участников были задержаны и доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.