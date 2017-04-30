Источник: на юго-западе Москвы нашли два снаряда времен ВОВ

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Два артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны нашли в лесополосе возле кладбища на юго-западе Москвы, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в правоохранительных органах.

"Люди, проходившие рядом с кладбищем, обнаружили в лесополосе два артиллерийских снаряда. На место была вызвана полиция",- сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт обнаружения двух боеприпасов времен войны. "На Южнобутовской улице возле дома 66 были обнаружены два боеприпаса, предположительно, времен Великой Отечественной войны. Проводятся все необходимые мероприятия",- сказал дежурный офицер.