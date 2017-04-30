Источник: под Оренбургом в ДТП погибли двое детей

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Александровском районе Оренбургской области, еще пять человек, из них трое детей, госпитализированы, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"В двух километрах южнее населенного пункта Александровка столкнулись две легковушки. По предварительным данным, погибли четыре человека, в том числе двое детей", — сказал собеседник агентства.

Согласно этим данным, "еще пять человек, в том числе три ребенка, госпитализированы в больницу Новосергиевского района, состояние — средней тяжести".

Обстоятельства ДТП выясняются.