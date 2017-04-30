У пассажира во "Внуково" нашли банку с порохом и патронами

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Сотрудники транспортной полиции обнаружили у пассажира банку с охотничьим порохом и патронами при досмотре в аэропорту "Внуково", сообщили РИА Новости в пресс-службе Управления МВД на транспорте по ЦФО.

"Вчера при досмотре в аэропорту "Внуково" сотрудники транспортной полиции выявили у пассажира банку с охотничьим порохом и патронами", — сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия.