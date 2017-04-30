В Оренбурге десять детей попали в больницу с кишечной инфекцией

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Следователи проводят доследственную проверку после того, как в Оренбурге 10 детей были госпитализированы с кишечной инфекцией, сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

"Следственными органами СК РФ по Оренбургской области организована доследственная проверка по факту госпитализации в Оренбургскую областную клиническую инфекционную больницу 10 детей с диагнозом "гастроэнтерит" (кишечная инфекция)", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, дети были доставлены больницу днем в субботу из двух домов, расположенных по соседству на территории Промышленного района Оренбурга.

"Возраст пострадавших от 1 года до 13 лет, они из двух многодетных семей. Предположительно, заболевание возникло из-за употребления продуктов питания в домашних условиях", — отметили в ведомстве.

По данным представителя инфекционной больницы Оренбурга, жизни детей ничего не угрожает, они остаются в больнице под наблюдением врачей.

"Тяжелых среди детей нет. После поступления в больницу им была оказана первая необходимая медицинская помощь",- рассказал собеседник. Он отметил, что дети из многодетных семей, которые проживают по соседству в частных домах и возможно совместно отмечали праздник.