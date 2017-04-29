В ДТП в Липецкой области погибли пять человек

ВОРОНЕЖ, 29 апр — РИА Новости. При столкновении двух легковых автомобилей в Липецкой области погибли пять человек, еще двое, в том числе ребенок, были госпитализированы, сообщает управление МВД по региону.

Авария произошла в субботу в Грязинском районе в 12.30 мск на 24 километре автодороги "Липецк — Усмань". Столкнулись Nissan под управлением 59-летней женщины и ВАЗ-2107 под управлением 51-летнего мужчины.

"В результате оба водителя и два пассажира иномарки, а также одна пассажирка "семерки" от полученных травм скончались, еще два пассажира ВАЗа, в том числе семилетняя девочка, госпитализированы", — говорится в сообщении.

Полиция выясняет причины ДТП.