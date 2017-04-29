Суд арестовал подозреваемого в убийстве аптекаря в Москве

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Суд в субботу арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве фармацевта одной из столичных аптек, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Ранее следователи завели уголовное дело после обнаружения тела женщины с признаками насильственной смерти в одной из столичных аптек. По предварительным данным, она работала фармацевтом.

Сообщалось также, что до этого злоумышленник напал на 90-летнюю женщину на востоке столицы. Он нанес ей колото-резаные раны, похитил 2 тысячи рублей и скрылся с места преступления. Столичная полиция возбудила уголовное дело о разбое, которое потом было принято к производству столичными следователями. Сейчас пострадавшая находится в больнице.

"Сегодня по ходатайству следствия мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательств", — говорится в сообщении.