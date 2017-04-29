Минобороны привлекло 26 тысяч военных к тушению пожаров в Сибири

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Минобороны России создало группировку из 26 тысяч военных, 4,5 тысяч единиц техники для помощи в тушении пожаров в Иркутской области, Красноярском крае и Бурятии, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций министерства.

"Для оказания помощи в тушении пожаров на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Бурятия министерством обороны Российской Федерации создана группировка из более 26 тысяч военнослужащих и 4,5 тысяч единиц специальной и инженерной техники", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, для воздушной разведки и тушения пожаров привлечено 27 вертолетов армейской авиации. В резерве находятся семь самолетов Ил-76, оборудованных специальными сливными устройствами.

Сейчас вертолеты армейской авиации постоянно облетают территории для обнаружения новых очагов природных пожаров. Кроме того, в круглосуточном режиме дежурными сменами Центра управления повседневной деятельностью Национального центра управления обороной РФ во взаимодействии с органами исполнительной власти и МЧС России организован мониторинг ситуации в пожароопасных регионах.