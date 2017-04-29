Есть доказательства: СК хочет привлечь Яценюка к уголовной ответственности

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российские следователи хотят добиться того, чтобы экс-премьер Украины Арсения Яценюк пошел под суд за участие в расстрелах российских солдат в Чечне в 1994-1995 годах, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
"Следственный комитет России намерен добиваться привлечения Яценюка к уголовной ответственности по российскому законодательству, используя все правовые возможности, предусмотренные международным правом", — заявила Петренко.
Петренко подтвердила, что материалы для розыска Яценюка были направлены в Интерпол.
Обращение в Интерпол
Накануне Генпрокуратура сообщила, что направила в Интерпол запрос для объявления Яценюка в розыск.
В субботу Аваков сообщил, что организация не стала объявлять Яценюка в международный розыск.
"С удовлетворением и уважением констатирую, что Интерпол – как адекватная и солидная международная правовая организация – согласно своему протоколу приняла во внимание мое обращение и отказала в нелепом ходатайстве России", — написал Аваков на своей странице в Facebook.
Комментарий Яценюка
Сам Яценюк считает, что Москва добивается его ареста за антироссийскую позицию.
Политик считает, что Москва не может простить ему подачу иска в Европейский суд по правам человека против России и иска против "Газпрома".
"Моя международная позиция как на посту премьер-министра страны, так и сейчас, на посту лидера политической партии, остается очень четкой — проукраинская и антироссийская", — заявил Яценюк.
Бандитизм и убийства
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Яценюк был среди других украинских деятелей, которые воевали в Чечне на стороне боевиков и участвовали в пытках и расстрелах российских солдат. Следствие установило, что Яценюк действовал против российских военнослужащих в период 1994-1995 годов в составе карательного отряда "Арго", а затем "Викинг", которым руководил Александр Музычко.
Украинский Минюст назвал это решение незаконным, а МИД страны, в свою очередь, засекретил документы по заочному аресту экс-премьера. Ограничение доступа к этой информации чиновники объяснили возможным "существенным вредом" интересам национальной безопасности и территориальной целостности.
"Дальше некуда"
Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik назвал решение российского суда справедливым актом правосудия.
По его мнению, здесь вряд ли можно говорить о том, что решение российского суда нанесет удар по репутации бывшего украинского премьера.
"Мне кажется, что решение российского суда не дискредитирует его в большей степени, чем сейчас, потому что все, что можно было сделать негативного в политическом плане, Яценюк уже сделал. У него большие проблемы с электоральным рейтингом на Украине, украинцы не забыли о его губительной политике, и только на борьбе неких смыслов у него есть шанс зайти в новый украинский парламент", — отметил Иван Мезюхо.
Он не исключил, что для возвращения в политику Яценюк будет использовать заочный арест, как аргумент в свою пользу.