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Происшествия

Есть доказательства: СК хочет привлечь Яценюка к уголовной ответственности

15:5429.04.2017
(обновлено: 15:56 29.04.2017)
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© РИА Новости . СтрингерПерейти в фотобанкБывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Архивное фотоБывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российские следователи хотят добиться того, чтобы экс-премьер Украины Арсения Яценюк пошел под суд за участие в расстрелах российских солдат в Чечне в 1994-1995 годах, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Следственный комитет России намерен добиваться привлечения Яценюка к уголовной ответственности по российскому законодательству, используя все правовые возможности, предусмотренные международным правом", — заявила Петренко.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Архивное фото
© AFP 2017 / John Thys
СК хочет привлечь Яценюка к уголовной ответственности за действия в Чечне
Она отметила, что у СК есть доказательства участия украинского экс-премьера как минимум в двух вооруженных столкновениях, произошедших 31 декабря 1994 года на площади Минутка в Грозном и в феврале 1995 года, а также в пытках и расстрелах пленных российских военнослужащих в Октябрьском районе Грозного 7 января 1995 года.

Петренко подтвердила, что материалы для розыска Яценюка были направлены в Интерпол.

Обращение в Интерпол

Накануне Генпрокуратура сообщила, что направила в Интерпол запрос для объявления Яценюка в розыск.

Флаги у Киевской городской администрации. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
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Россия отправила в Интерпол запрос на розыск Яценюка
Украинская сторона, в свою очередь, заявила, что дело против экс-премьера носит политический характер. Министр внутренних дел страны Арсен Аваков направил письмо в украинское бюро Интерпола с изложением своей позиции и просьбой отказать в ответ на обращение России.

В субботу Аваков сообщил, что организация не стала объявлять Яценюка в международный розыск.

"С удовлетворением и уважением констатирую, что Интерпол – как адекватная и солидная международная правовая организация – согласно своему протоколу приняла во внимание мое обращение и отказала в нелепом ходатайстве России", — написал Аваков на своей странице в Facebook.

Комментарий Яценюка

Сам Яценюк считает, что Москва добивается его ареста за антироссийскую позицию.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк
© AFP 2017 / Mandel Ngan
Политолог: Яценюк дискредитировал себя уже дальше некуда
"Решение российского Интерпола запросить мое задержание, арест и экстрадицию в РФ является частью российского плана по дискредитации и преследованию тех, кто выступает против России. Но у них ничего не получится", — приводит слова Яценюка его пресс-служба.

Политик считает, что Москва не может простить ему подачу иска в Европейский суд по правам человека против России и иска против "Газпрома".

"Моя международная позиция как на посту премьер-министра страны, так и сейчас, на посту лидера политической партии, остается очень четкой — проукраинская и антироссийская", — заявил Яценюк.

Бандитизм и убийства

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Яценюк был среди других украинских деятелей, которые воевали в Чечне на стороне боевиков и участвовали в пытках и расстрелах российских солдат. Следствие установило, что Яценюк действовал против российских военнослужащих в период 1994-1995 годов в составе карательного отряда "Арго", а затем "Викинг", которым руководил Александр Музычко.

Арсений Яценюк. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
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Дело Яценюка: Россия отправила в Интерпол запрос на розыск экс-премьера
С 21 февраля Россия объявила Яценюка в международный розыск. Позднее суд в Ессентуках заочно арестовал его. Бывшего премьера Украины обвиняют по трем статьям — "участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях", "ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление", "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах".

Украинский Минюст назвал это решение незаконным, а МИД страны, в свою очередь, засекретил документы по заочному аресту экс-премьера. Ограничение доступа к этой информации чиновники объяснили возможным "существенным вредом" интересам национальной безопасности и территориальной целостности.

"Дальше некуда"

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik назвал решение российского суда справедливым актом правосудия.

По его мнению, здесь вряд ли можно говорить о том, что решение российского суда нанесет удар по репутации бывшего украинского премьера.

"Мне кажется, что решение российского суда не дискредитирует его в большей степени, чем сейчас, потому что все, что можно было сделать негативного в политическом плане, Яценюк уже сделал. У него большие проблемы с электоральным рейтингом на Украине, украинцы не забыли о его губительной политике, и только на борьбе неких смыслов у него есть шанс зайти в новый украинский парламент", — отметил Иван Мезюхо.

Он не исключил, что для возвращения в политику Яценюк будет использовать заочный арест, как аргумент в свою пользу.

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