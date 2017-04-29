Главу поселения в Бурятии, где произошел пожар, заподозрили в халатности

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Глава сельского поселения Гремячинское Оксана Тришкина подозревается в халатности из-за пожара в бурятском селе Черемушки, в котором выгорели 17 жилых домов, сообщила в субботу пресс-служба Следственного комитета России.
"Следственными органами… в связи с пожаром в селе Черемушки Прибайкальского района республики, повлекшем причинение жителям ущерба в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального образования сельское поселение Гремячинское Оксаны Тришкиной. Она подозревается в… халатности", — говорится в сообщении.
Как отмечает следствие, в поселениях, граничащих с лесопарками и расположенных в районах с торфяными почвами, необходимо создавать защитные противопожарные минерализованные полосы, а летом удалять растительность.
"Однако главой сельского поселения Гремячинское, на территории которого находится село Черемушки, достаточные меры по обеспечению пожарной безопасности населенного пункта не принимались", — отмечается в сообщении СК.